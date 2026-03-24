Rotaract de Adamantina faz parte de Conferência Nacional na Paraíba com mais de 300 participantes

Representado pelo presidente Eudes Rafael Verissimo, o Rotaract Club de Adamantina participou da CONARC 2026 (Conferência Nacional de Rotaract Clubs) realizada em Campina Grande, Paraíba. Também compareceram mais de 300 participantes de todos os estados brasileiros.

“Foi uma oportunidade única. Além de marcar a presença do nosso clube adamantinense, tive a honra de fazer parte junto com outros membros do Distrito 4510”, destacou.

Este é o evento máximo do Rotaract no Brasil e reúne centenas de jovens líderes de todos os distritos do país.

De acordo com os organizadores, o CONARC não é apenas uma convenção; é um espaço de intercâmbio cultural e capacitação. Em Campina Grande, ganhou um tempero especial pela hospitalidade paraibana e pela infraestrutura da cidade, que é um polo tecnológico e educacional no Nordeste.

Rafael relatou que durante os três dias houve atividades ligadas à capacitação e liderança por meio de palestras, projetos sociais com troca de experiências e integração cultural através de eventos festivos (como a famosa “Noite das Nações” ou edições temáticas). Também foi realizada a Assembleia Nacional, na qual as lideranças da MDIO Rotaract Brasil tomam decisões estratégicas para o futuro da organização no país.

“Foram dias de muito aprendizado, interação e diversidade, com experiências e ideias que trago para partilhar com os nossos membros para que possamos aperfeiçoar ainda mais as ações e projetos que desenvolvemos no no Rotaract de Adamantina”, disse o presidente.

Por Folha Regional Adamantina

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