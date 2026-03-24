FAI realiza 20ª Semana Acadêmica de Medicina Veterinária com protagonismo estudantil e imersão prática

O Centro Universitário de Adamantina – FAI promove, nos dias 24 e 25 de março, a aguardada 20ª Semana Acadêmica de Medicina Veterinária. Com uma programação abrangente, a jornada deste ano tem como diferencial a força do trabalho discente e uma novidade de peso: parte das atividades ocorrerá em parceria com a Expocamda. Os encontros serão divididos entre o Auditório Miguel Reale (Câmpus II), a Clínica Veterinária (Clivet) e a Fazenda Experimental Camda.

A Semana Acadêmica foi idealizada, estruturada e organizada por uma comissão formada pelos próprios alunos de Medicina Veterinária, sob a orientação do corpo docente. Foram eles os responsáveis por mapear os anseios da turma e definir a grade de profissionais convidados.

Segundo o coordenador do curso de Medicina Veterinária da FAI, Prof. Dr. Alexandre Wolf, esse modelo de gestão do evento é fundamental. “É um evento realizado pelos alunos e para os alunos, organizado por uma comissão orientada por professores. Desta forma, as palestras são escolhidas com assuntos apontados pelos próprios estudantes, o que mostra um direcionamento à satisfação de seus anseios, bem como o reforço no aprendizado prático”, explica o coordenador.

Nesta edição, os temas passeiam pelas áreas de animais de grande e pequeno porte, medicina veterinária legal e inspeção e qualidade da carne.

Para o Prof. Dr. Alexandre Wolf, a imersão proporcionada pela Semana Acadêmica, somada à experiência de organizar um evento desse porte, é um passo essencial para o sucesso no mercado de trabalho. “A imersão na profissão é extremamente importante porque aproxima o aluno da realidade da carreira. Ela é fundamental porque transforma o aluno de um aprendiz teórico em um profissional em formação, mais preparado, confiante e consciente do seu papel”, destaca.

Durante os dois dias de imersão, os participantes contarão com uma dinâmica que une teoria e prática. O dia 24 (terça-feira) será marcado por discussões clínicas sobre saúde e manejo animal (como leishmaniose e afecções em equinos) no Auditório Miguel Reale pela manhã, seguidas de atividades práticas na Clivet durante a tarde.

Já o dia 25 (quarta-feira) trará abordagens inovadoras e periciais. A manhã reserva espaço para palestras sobre o “CSI Veterinário” e a sensível questão da comunicação de óbito e do luto no contexto clínico. No período da tarde, a inovação da 20ª edição ganha o palco da Fazenda Experimental Camda com uma mesa-redonda: egressos do curso de Medicina Veterinária da FAI compartilharão suas experiências e discutirão os desafios da vida profissional após a graduação. O encerramento abordará o panorama da inspeção sanitária de bovinos no Brasil.

A comissão organizadora de alunos também lidera uma importante campanha social durante o evento. A comunidade acadêmica é convidada a doar alimentos não perecíveis e leite. As arrecadações devem ser entregues na manhã do dia 24 de março, no local das palestras, e serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade, transformando o evento em um polo de conhecimento e solidariedade.

Por Gustavo Amaral – MTB: 0097737/SP

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