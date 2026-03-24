Adamantina recebe veículo do Fundo Social de Solidariedade de São Paulo

O Fundo Social de Solidariedade de São Paulo celebra, em março de 2026, 58 anos de atuação voltada à promoção da cidadania, capacitação profissional e atendimento à população em situação de vulnerabilidade social em todo o Estado.

A data foi marcada por uma solenidade realizada na tarde desta segunda-feira (23), no Palácio dos Bandeirantes, no auditório Ulysses Guimarães, reunindo autoridades estaduais, representantes de Fundos Sociais Municipais e convidados.

O evento contou com a presença da primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social, Cristiane Freitas, e do governador Tarcísio de Freitas, além de lideranças de diversos municípios paulistas.

Representando Adamantina, estiveram presentes a presidente do Fundo Social do município, Adelisa Rodolfo Ferreira Tiveron, o prefeito José Carlos Martins Tiveron e a vice presidente do Fundo Social de Solidariedade Vilma Guelsi.

Durante a cerimônia, o município foi contemplado com um veículo Fiat Strada Endurance, entregue por meio do Programa de Equipagem dos Fundos Sociais Municipais. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a estrutura de atendimento local, ampliando a capacidade de suporte às famílias em situação de vulnerabilidade.

A entrega simboliza o fortalecimento da parceria entre o Governo do Estado e os municípios, contribuindo para a ampliação das ações sociais, especialmente nas áreas de segurança alimentar, assistência e inclusão produtiva.

Ao completar 58 anos, o Fundo Social de Solidariedade de São Paulo reafirma seu compromisso com o desenvolvimento social, a promoção da dignidade e o apoio direto às populações que mais necessitam, consolidando-se como um importante instrumento de transformação social em todo o Estado.

COMUNICAÇÃO – PREFEITURA DE ADAMANTINA



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