Rapaz morre em grave acidente na SP-294

O luceliense Vagner Renan da Silva de Souza, de 24 anos foi a vítima fatal do grave acidente registrado no início da noite desta segunda-feira (23), na rodovia SP-294, em Flórida Paulista.

O jovem era morador de Lucélia e possuía familiares no distrito de Alto Íris, em Flórida Paulista. Segundo informações, ele teria ido até o local para visitar o pai e, ao retornar, acabou se envolvendo no acidente.

A ocorrência foi registrada na altura do km 607, nas proximidades do trecho conhecido como “Mata da Santana”. Conforme apurado, houve inicialmente a colisão com um veículo Volkswagen Gol. Com o impacto, a vítima foi projetada ao solo e, na sequência, acabou sendo atropelada por um ônibus do transporte de estudantes da Prefeitura de Flórida Paulista, que seguia para o distrito de Alto Íris com o objetivo de buscar universitários.



Equipes da Polícia Militar, Polícia Rodoviária, concessionária Eixo SP e Corpo de Bombeiros de Adamantina atuaram na ocorrência. Uma médica que passava pelo local também prestou atendimento imediato e acompanhou a vítima até o Pronto-Socorro de Adamantina, onde foram realizadas tentativas de reanimação. No entanto, o óbito foi confirmado por volta das 20h30.

O velório acontece no Memorial Fundo Viver, em Lucélia, e o sepultamento está marcado para as 17h desta terça-feira (24), no cemitério municipal da cidade. (Por: Redação)



