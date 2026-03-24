Março Lilás reforça a importância da prevenção ao câncer de colo do útero com ação especial hoje em Adamantina

A campanha Março Lilás, voltada à conscientização e prevenção do câncer do colo do útero, ganha destaque em Adamantina com a realização de uma ação especial nesta terça-feira (24). A iniciativa reforça a importância do diagnóstico precoce de uma das doenças que mais afetam mulheres no Brasil, mas que pode ser evitada e tratada com altas chances de cura quando identificada precocemente.

Promovida pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a ação acontece hoje em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, que estarão com horário de atendimento estendido, atendimento exclusivo para mulheres das 17h até às 20h, ampliando o acesso das mulheres aos serviços de prevenção.

O principal foco da campanha é incentivar a realização periódica do exame preventivo (Papanicolau), fundamental para identificar alterações causadas, na maioria dos casos, pela infecção persistente pelo HPV. Como a doença pode não apresentar sintomas em seus estágios iniciais, a prevenção é essencial.

Durante a ação de hoje, serão oferecidos gratuitamente:

Coleta do exame preventivo (Papanicolau)

Atualização da carteira de vacinação

Realização de testes rápidos

Além disso, algumas unidades também disponibilizam atendimento odontológico até às 20h, ampliando o cuidado integral à saúde da mulher.

Participam da ação as seguintes unidades:

UBS Nove de Julho

UBS Mário Covas

UBS Vila Jardim

UBS Cecap

UBS Vila Cicma

UBS Jardim Brasil

UBS Dorigo

UBS Jardim Adamantina

O atendimento odontológico está disponível nas UBS Vila Jardim, Mário Covas, Cecap, Nove de Julho, Jardim Adamantina e Jardim Brasil.

Dados do Ministério da Saúde indicam que entre 70% e 80% das mulheres brasileiras entre 25 e 64 anos realizaram o exame preventivo ao menos uma vez nos últimos três anos. No entanto, a ampliação desse índice é essencial para reduzir a incidência e a mortalidade pela doença.

Em Adamantina, somente em 2025, já foram realizadas 1.187 coletas de exames preventivos, sendo cerca de 25% desse total concentrado entre os meses de março e outubro, período em que as ações de conscientização são intensificadas.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça o chamado para que as mulheres procurem a unidade mais próxima ainda hoje, aproveitando o horário estendido, e mantenham seus exames em dia. A prevenção continua sendo a principal aliada na preservação da saúde e da qualidade de vida.

COMUNICAÇÃO – PREFEITURA DE ADAMANTINA



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