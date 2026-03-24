Rede de Combate ao Câncer de Adamantina promove venda de suflê de bacalhau

A Rede de Combate ao Câncer de Adamantina realiza mais uma ação solidária para arrecadar recursos destinados à manutenção de seus serviços. Desta vez, a entidade promove a venda de suflê de bacalhau, ao valor de R$ 80, com retirada programada para os dias 1º e 2 de abril, das 9h às 16h, em sua sede.

As encomendas podem ser feitas diretamente na instituição ou por meio de voluntários. Tradicional no município, a iniciativa mobiliza moradores e apoiadores da causa, contribuindo para a continuidade das atividades desenvolvidas pela entidade.

A ação, já tradicional na cidade, reforça o espírito de união da comunidade em torno de um objetivo comum: garantir a continuidade dos atendimentos oferecidos pela Rede. De acordo com a presidente Márcia Rocha Spanghero, o apoio da população é indispensável para que o trabalho siga acontecendo. “O envolvimento da comunidade, aliado ao apoio do poder público e dos meios de comunicação, é o que mantém nossas atividades”, destaca.

Atualmente, a instituição atua principalmente na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer. Entre os serviços oferecidos estão consultas semanais voltadas ao público masculino, mediante agendamento, além de exames preventivos destinados às mulheres, com capacidade de atendimento de até 10 pacientes por dia, de segunda a sexta-feira.

Além da área de saúde, a Rede também desenvolve ações sociais importantes. Um bazar solidário com roupas usadas ajuda a complementar a arrecadação, enquanto pacientes em tratamento recebem assistência contínua, incluindo encaminhamentos ao Hospital de Jaú, distribuição mensal de cestas básicas e entrega semanal de alimentos como frutas, legumes e verduras.

Outro ponto de destaque é a Casa de Apoio mantida na cidade de Jaú, em parceria com a Prefeitura de Adamantina. O espaço oferece acolhimento a pacientes durante o tratamento, proporcionando mais conforto e suporte também às famílias.

A sede da Rede de Combate ao Câncer de Adamantina está localizada na Rua Mário Olivero, 259, próxima à Santa Casa. Informações e encomendas podem ser feitas pelos telefones (18) 3521-1815 e (18) 99702-2610.

Por Folha Regional Adamantina

.