Parque Iguaçu e San Remo vencem na Copa Alta Paulista de Veteranos

Com dois gols anotados pelo meio campista Thiago nos minutos finais da segunda etapa, o Parque Iguaçu FC/ Paulista Veículos/ HB Auto Peças estreou com vitória de virada por 2 a 1, contra o Master FC de Inúbia Paulista.

A 19ª Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio, na sua 3ª rodada realizada no domingo (22) no campo da ADPM (Associação Desportiva Policia Militar Regional de Adamantina) teve mais dois jogos ainda.

BRAHMANOS FC

O Brahmanos FC/ Bastos derrotaram pelo placar de 2 a 1 o Sport Real FC/ Amigos do Fardão, num jogo bastante disputado.

SAN REMO EC SEGUNDA VITÓRIA

No fechamento da rodada o San Remo EC Adamantina/ Marcos Construtor/ Alencar Encanador/ Zé Valente/ Itamar Eletrecista/ Supermercado Godoy Rede Smart conquistou sua segunda vitória ao derrotar por 2 a 1 o Vila Jamil FC, no clássico adamantinense

-ARBITRAGEM

Equipe Claudemir Tureba (Valparaiso)

-REPRESENTANTE

Marcel Bussi

-COORDENAÇÃO

Osvaldo da Silva “Pexeiro”

-ORGANIZAÇÃO

Liga Luceliense da Alta Paulista de Futebol Veteranos.

Por: Jair Kbça

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