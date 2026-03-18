18ª Copa FAI de Futsal de Adamantina 2026 terá os finalistas conhecidos nesta segunda-feira

Os dois finalistas da melhor e mais bem organizada competição da região da Alta Paulista, a 18ª Copa FAI de Futsal de Adamantina, serão conhecidos na noite desta segunda-feira (23) no Ginásio de Esportes Paulo Camargo, nos dois confrontos das semifinais da competição adamantinense.
FHENIX FC X CA. MORRO
No primeiro confronto marcado para iniciar às 19h45, o Fhênix FC Adamantina/ Country Bar enfrenta o CA Morro Lucélia/ Panela Caipira/ Marcin Funilaria/ Desmonte SS/ Madeireira Machado/ Conveniência Prime/ Siri Burg.
OS PRIMOS FC X HOOKAN VALEN
Já no segundo confronto Os Primos FC Adamantina/Laís Pré Moldados/ Empório da Linguiça/ Med Imagem enfrenta a SE Hookan Valen/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Chikão Frutas/ Marcos Construtor/ Escritório Cruzeiro do Sul.
ARBITRAGEM
Equipe JCM/Tupi Paulista
ORGANIZAÇÃO
Selar Adamantina
APOIO
Prefeitura de Adamantina e Centro Universitário Adamantina- FAI
Por: Jair Kbça – Foto: Rita Nery
.