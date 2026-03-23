Capotamento deixa três feridos no final da Avenida Rio Branco, em Adamantina

Um capotamento mobilizou equipes de resgate no início da tarde desta segunda-feira (23), no final da Avenida Rio Branco, sentido trevo da Lagoa Seca, em Adamantina.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 13h15. No local, as equipes encontraram três vítimas, que já estavam fora do veículo no momento do atendimento.

Ainda conforme os bombeiros, os ocupantes apresentavam, aparentemente, ferimentos de natureza leve. Após os primeiros socorros, todos foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Adamantina para avaliação médica.

A Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência. As causas do acidente serão investigadas. (Por: Redação)

