Casa SP Afro Brasil e GAMI promovem ação sobre aleitamento materno, autonomia feminina e combate ao racismo em Adamantina

A Casa SP Afro Brasil sediou, no último dia 21 de março de 2026, uma importante atividade voltada à reflexão sobre aleitamento materno, autonomia feminina e enfrentamento ao racismo. O evento, intitulado “Do Leite Usurpado ao Direito de Amamentar: Memória, Cultura e Autonomia das Mulheres no Mês do Dia Internacional da Mulher”, foi realizado pelo Grupo de Apoio Materno Infantil (GAMI), com apoio da Prefeitura de Adamantina. A Casa SP Afro Brasil sediou, no último dia 21 de março de 2026, uma importante atividade voltada à reflexão sobre aleitamento materno, autonomia feminina e enfrentamento ao racismo. O evento, intitulado “Do Leite Usurpado ao Direito de Amamentar: Memória, Cultura e Autonomia das Mulheres no Mês do Dia Internacional da Mulher”, foi realizado pelo Grupo de Apoio Materno Infantil (GAMI), com apoio da Prefeitura de Adamantina.

A iniciativa integrou a programação do mês da mulher e também marcou o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, reunindo 42 participantes entre gestantes, puérperas, lactantes, voluntários e membros da comunidade.



Integração entre gênero, raça e saúde pública



A ação teve como objetivo promover um diálogo formativo sobre história, cultura afro-brasileira e políticas públicas de aleitamento materno, evidenciando a relação entre gênero, raça e desigualdades sociais. A escolha da data reforça o caráter educativo da atividade, alinhando-se também ao Dia Internacional da Mulher, símbolo da luta por direitos, equidade e autonomia feminina.





Da ancestralidade africana à realidade brasileira



A programação foi conduzida pelo supervisor da Casa SP Afro Brasil, Daniel Martins Angria, que desenvolveu uma palestra participativa com as mulheres atendidas pelo GAMI.



Durante a atividade, foram abordados três eixos principais:



África pré-colonial: destaque para sociedades como Akan e Yorubá, com estruturas matricêntricas e práticas coletivas de cuidado;

Brasil colonial: análise crítica da exploração das “amas de leite”, evidenciando a expropriação do corpo feminino negro e a ruptura de vínculos maternos;

Contexto contemporâneo: políticas públicas de saúde que incentivam o aleitamento materno e reconhecem a amamentação como direito.





Arte como instrumento de reflexão



A atividade também utilizou referências de importantes instituições culturais, como o Museu Afro Brasil, o Museu de Arte da Bahia e o Museu Castro Maya, promovendo uma leitura crítica sobre as representações históricas da maternidade e da mulher negra.





Acolhimento e participação comunitária



A ação contou com apoio de voluntários do GAMI e do Interact Club, garantindo suporte às mães e maior participação no evento. Foram disponibilizados espaço infantil, atividades recreativas e apoio direto no cuidado com bebês.

A composição do público incluiu mulheres atendidas pelo programa, voluntários, representantes do poder público, membros da comunidade e crianças, evidenciando o caráter inclusivo e comunitário da iniciativa.



Cultura, memória e transformação social



A atividade reforça a importância da atuação integrada entre cultura e saúde pública, promovendo conhecimento, valorização da memória afro-brasileira e fortalecimento de políticas públicas inclusivas.

A Casa SP Afro Brasil reafirma, com ações como essa, seu compromisso com a promoção da cidadania, a valorização da diversidade cultural e o enfrentamento às desigualdades, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, informada e igualitária.