Adamantina conquista títulos na primeira etapa da LAVOP de Voleibol Adaptado

O município de Adamantina teve destaque na primeira etapa da LAVOP – Liga Amigos de Voleibol Adaptado, realizada no último domingo (22), em Regente Feijó.

Ao todo, 35 atletas da melhor idade representaram o município, demonstrando dedicação, disciplina e espírito coletivo ao longo de toda a competição. A participação expressiva reforça o papel do esporte como instrumento de promoção da saúde, bem-estar e integração social, além de evidenciar o comprometimento dos atletas com a prática esportiva.

A participação de Adamantina na competição se dá por meio do Fundo Social de Solidariedade, que desenvolve e incentiva ações voltadas à valorização da pessoa idosa, promovendo inclusão, qualidade de vida e oportunidades de convivência por meio do esporte.

Adamantina competiu em quatro categorias — Feminino C e D, e Masculino C e D — enfrentando equipes tradicionais e competitivas da região. Com desempenho consistente, garra e determinação dentro de quadra, o município conquistou resultados expressivos, sagrando-se campeão nas categorias Feminino C e Masculino C.

As partidas foram marcadas por equilíbrio, intensidade e alto nível técnico, exigindo dos atletas preparo físico, concentração e trabalho em equipe. Mesmo diante de adversários qualificados, os representantes de Adamantina demonstraram superação e competitividade, fatores decisivos para a conquista dos títulos.

A etapa reuniu equipes de diversos municípios, como Sandovalina, Lucélia, Bastos, Martinópolis, Flórida Paulista, Santópolis do Aguapeí, João Ramalho, Tupã, Parapuã, Osvaldo Cruz e da cidade-sede, Regente Feijó, fortalecendo o intercâmbio esportivo e a valorização do voleibol adaptado.

A participação e os resultados alcançados evidenciam o esforço contínuo dos atletas e o incentivo ao esporte voltado à terceira idade em Adamantina. A iniciativa contribui diretamente para a melhoria da qualidade de vida, promoção da saúde e valorização dos idosos, além de reforçar o esporte como ferramenta de inclusão, socialização e cidadania.

COMUNICAÇÃO – PREFEITURA DE ADAMANTINA



.