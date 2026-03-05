Ordem DeMolay instala nova diretoria do Capítulo Adamantina

Membros do Capítulo “Adamantina” nº 479 da Ordem DeMolay se reuniram no dia 28 de fevereiro de 2026 para a realização da cerimônia de instalação de oficiais e posse da nova diretoria da entidade juvenil. O encontro contou com a presença de integrantes do capítulo e convidados.

Durante a cerimônia, foi oficialmente empossada a nova liderança do capítulo. A diretoria passou a ser composta por Renan Oliveira Tenório, que assume como Mestre Conselheiro, Luiz Gustavo Gualti Guerrero como 1º Conselheiro e Gabriel Rodrigues da Costa Ferreira como 2º Conselheiro.

Na mesma ocasião, também ocorreu a instalação da nova diretoria do Clube de Mães e Amigos, grupo que presta apoio às atividades do capítulo.

A presidência passa a ser exercida por Geise Mary Gualti Suzana, tendo como vice-presidente Millena Mieko Maruyama Frizão. A secretaria ficará sob responsabilidade de Fernanda Urdiales Garcia e a tesouraria com Franciele Constantino Macanhan.