Santa Casa de Adamantina realiza leilão de gado e almoço beneficentes em abril

A Santa Casa de Adamantina na Providência de Deus realiza, no próximo dia 12 de abril, mais uma edição do seu tradicional leilão de gado beneficente. O evento acontece no recinto poliesportivo e deve reunir colaboradores, parceiros e membros da comunidade em uma grande mobilização solidária em prol da instituição hospitalar.

Reconhecida pelo papel essencial que desempenha no atendimento à população de Adamantina e de toda a região, a Santa Casa promove a iniciativa com o objetivo de arrecadar recursos destinados à manutenção da estrutura e ao custeio dos serviços prestados diariamente. A unidade hospitalar é referência em atendimentos de média complexidade, sendo responsável por acolher milhares de pacientes todos os anos.

A programação terá início às 11h, com o tradicional almoço beneficente — um dos momentos mais aguardados do evento. Os convites estão sendo comercializados ao valor de R$ 70, e a organização orienta que os participantes levem pratos e talheres. O almoço, além de proporcionar confraternização entre os presentes, reforça o espírito comunitário que marca a história da instituição.

Na sequência, será realizado o leilão de gado, principal atração da programação e importante fonte de arrecadação para o hospital. Produtores rurais e parceiros da região contribuem com a doação de animais, fortalecendo a corrente de solidariedade que possibilita a continuidade e a melhoria dos atendimentos oferecidos à população.

Os convites podem ser adquiridos com colaboradores, parceiros e também nas recepções da Santa Casa. A organização destaca ainda o apoio de entidades e parceiros locais, que mais uma vez abraçam a causa e colaboram para o sucesso da iniciativa.

Eventos beneficentes como o leilão de gado têm papel fundamental no fortalecimento da rede de saúde, especialmente em instituições filantrópicas, que dependem do engajamento da sociedade para manter a qualidade e a ampliação dos serviços. A expectativa é de que a comunidade participe ativamente, contribuindo para que a Santa Casa continue cumprindo sua missão de cuidar da vida com dedicação e responsabilidade.

.