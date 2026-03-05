Novo poço é entregue oficialmente e amplia em 15% a produção de água em Adamantina

O município de Adamantina recebeu oficialmente, na tarde desta quinta-feira, 05 de março de 2026, a entrega do Poço 20, obra executada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) por meio do Programa Água do Interior.

O novo poço foi perfurado na margem esquerda do Ribeirão dos Ranchos, no Recanto Tassi, e integra um conjunto de investimentos voltados ao fortalecimento do sistema de abastecimento de água do município.

De acordo com informações da Sabesp, a obra contemplou a perfuração de poço tubular profundo (P20), além do fornecimento e instalação de todos os equipamentos necessários para sua operação, incluindo cabo elétrico, tubo edutor, peças e conexões, padrão de entrada de energia, painel elétrico, motobomba submersa, urbanização da área do poço e implantação da adutora.

Também foram executados 1.200 metros de adutora, interligando o novo poço ao sistema de tratamento da Sabesp mais próximo, permitindo a integração imediata da nova fonte de captação ao sistema de abastecimento da cidade.



Com a entrada em operação do Poço 20, serão disponibilizados 1,6 milhão de litros de água por dia ao sistema de produção, volume suficiente para atender aproximadamente 8 mil pessoas.

Segundo dados da Sabesp, a produção total de água em Adamantina, que era de 520 m3 por hora, passa a contar com um incremento de 80 m3 por hora, representando um aumento de aproximadamente 15%, elevando a capacidade para 600 m3 por hora. O investimento total na obra foi de R$ 929.730,89.



A entrega oficial contou com a presença do prefeito de Adamantina, José Carlos Martins Tiveron, e do gerente regional da Sabesp, Fábio Ribeiro Nunes, além de representantes da companhia e da administração municipal.



O novo poço representa mais um avanço na infraestrutura de abastecimento de água do município, contribuindo para maior segurança hídrica, ampliação da capacidade de produção e melhoria na qualidade do serviço prestado à população.

Por: Prefeitura de Adamantina



