REDE SETE conclui etapa de ampliação de estrutura com galpão de 500 m²

Foi concluída a primeira etapa da ampliação da estrutura do Rede Sete Supermercados de Adamantina.

O projeto faz parte das ações voltadas à expansão física e logística da empresa.

A nova fase de ampliação da área destinada ao armazenamento e às câmaras refrigeradas foi praticamente concluída, e está sendo realizada agora a etapa de ajustes finais na estrutura de pré-moldado, caminhando para a execução de serviços internos de piso e outras instalações.

A construção ocorre em um terreno anexo à unidade atual, permitindo conexão direta com o espaço já em funcionamento. A intervenção já provoca mudanças visíveis no entorno, com a movimentação de equipes, máquinas e equipamentos de grande porte.

O novo galpão conta com aproximadamente 504 metros quadrados e terá pé-direito de 12 metros, possibilitando estocagem vertical e utilização de empilhadeiras, o que deve otimizar a organização interna e agilizar os processos de abastecimento.

.