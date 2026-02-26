Adamantina é declarada oficialmente a Capital da Economia Criativa do Estado de São Paulo

O Município de Adamantina foi oficialmente declarado Capital da Economia Criativa do Estado de São Paulo, por meio de Projeto de Lei apresentado pela deputada estadual Edna Macedo e aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

A Economia Criativa é um modelo econômico que converte talento, cultura, conhecimento e inovação em geração de valor e desenvolvimento. Diferencia-se da produção industrial em larga escala por priorizar o feito à mão, a autoria e aquilo que carrega identidade, história viva, significado e expressão real da sociedade.

Está presente no trabalho de artesãos, músicos, atores, artistas visuais, produtores de eventos, profissionais da comunicação e empreendedores que transformam criatividade em oportunidade. Essas atividades movimentam o comércio, geram renda, fortalecem a economia da cidade e da região e contribuem para um desenvolvimento sustentável baseado na identidade e no talento da própria comunidade.

A gastronomia também ocupa lugar essencial dentro da Economia Criativa. Comidas típicas e tradicionais, produtos caseiros e artesanais, culinária regional ou caipira, produções gourmet, doces e salgados preparados manualmente, caldos, quitandas, compotas, pães, bolos, conservas, bebidas artesanais e produtos derivados de frutas são expressões diretas dessa economia. Cada receita carrega saberes transmitidos entre gerações, identidade cultural e valor agregado, podendo alcançar dimensão estadual, nacional e até internacional.

O turismo integra esse conceito de forma estratégica. Eventos, congressos, feiras, festivais culturais e gastronômicos, assim como encontros, movimentam hotéis, restaurantes, serviços e o comércio local. O turismo de negócios, o turismo cultural e o turismo gastronômico ampliam oportunidades, fortalecem a imagem do município e geram impacto econômico concreto. Cultura, empreendedorismo, produção artesanal e gastronomia formam um ciclo que estimula crescimento e inovação.

Ao conceder o título de Capital da Economia Criativa a Adamantina, a Assembleia Legislativa reconhece um conjunto de práticas e iniciativas que valorizam o empreendedorismo criativo, a produção cultural, o comércio de manufaturados, a gastronomia artesanal, a realização de eventos, o fortalecimento do turismo e a geração de oportunidades a partir do talento humano.

Isso representa mais oportunidades ao cidadão adamantinense, maior circulação econômica ao comerciante da Cidade Joia, valorização do artista, do artesão e do produtor gastronômico, ampliação da atuação profissional do setor de serviços no atendimento a munícipes e turistas e consolidação do compromisso das autoridades com políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável.

Ser Capital da Economia Criativa é ter o reconhecimento oficial de um modelo de crescimento que coloca a criatividade, o empreendedorismo, a cultura e o turismo como pilares do desenvolvimento econômico local, projetando o município como referência e ampliando oportunidades de crescimento para um povo trabalhador.

É um título que pertence à população e que projeta Adamantina como referência estadual em desenvolvimento baseado em talento, identidade e valor agregado.

foto ; O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico Carlos Alberto Gomes Barbosa, a deputada estadual Edna Macedo e o prefeito municipal de Adamantina José Carlos Martins Tiveron

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA



