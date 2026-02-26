GRAN BEEF especializado em carnes e itens para churrasco é inaugurado em Adamantina

Adamantina passou a contar com um novo estabelecimento voltado aos apreciadores de carne e churrasco. Recém-inaugurado, o Açougue Gran Beef está localizado na avenida Adhemar de Barros, 475, centro, com proposta de oferecer carnes frescas e cortes preparados na hora.

Segundo a empresa, o foco está na qualidade da matéria-prima e no atendimento direto ao cliente, com opções de temperos feitos no momento da compra, conforme a preferência do consumidor. Desde a abertura, o açougue vem recebendo avaliações positivas do público, principalmente em relação ao atendimento e ao padrão dos produtos.

Entre os itens disponíveis estão também molhos e temperos da linha Bina BBQ, utilizados como complemento para diferentes tipos de corte.

O estabelecimento oferece ainda kits prontos, como o kit mistura, voltado ao consumo do dia a dia, e o kit churrasco econômico, direcionado a quem busca praticidade e melhor custo para reuniões e confraternizações.

Por Folha Regional Adamantina

.