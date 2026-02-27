Três pessoas conduzidas, droga apreendida e R$ 1,7 mil em dinheiro são localizados pela PM em Adamantina

Uma ocorrência de tráfico de drogas resultou em três pessoas conduzidas à delegacia, apreensão de entorpecente e R$ 1.764 em dinheiro na noite desta quinta-feira (26), em Adamantina.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento ostensivo pelo Parque Itamarati quando visualizou um homem transitando de bicicleta. Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria dispensado um objeto ao solo e tentado fugir, o que motivou a abordagem por fundada suspeita.

Durante a busca pessoal, os policiais localizaram com o suspeito uma porção de substância aparentando ser maconha. Ao verificarem o objeto dispensado, constataram tratar-se de outra porção da mesma droga.

Em entrevista informal, o abordado afirmou que comercializaria o entorpecente pelo valor de R$ 35, indicando como ponto de encontro a praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida. A equipe se deslocou até o local indicado e, com apoio de outras viaturas, abordou dois indivíduos — um homem e uma mulher — que confirmaram que pretendiam adquirir a droga para consumo próprio.

Com eles, nada de ilícito foi encontrado, sendo localizada apenas a quantia de R$ 35 com o homem, valor que seria utilizado para o pagamento do entorpecente.



Ainda segundo a corporação, foram apreendidos R$ 1.764 em dinheiro com o suspeito, quantia que ele teria declarado ser proveniente da venda de aproximadamente um quilo de maconha adquirido no município de Dracena para comercialização em Adamantina.

Diante dos fatos e dos indícios que, conforme a Polícia Militar, caracterizam a prática de tráfico de drogas, foi dada voz de prisão ao indiciado. Os três envolvidos foram conduzidos ao plantão da Polícia Civil, juntamente com o dinheiro e a droga apreendidos.

O suspeito permaneceu recolhido à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia. (Por: Redação)



