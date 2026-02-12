FAI promove palestra sobre os impactos da Reforma Tributária no sistema brasileiro

O Centro Universitário de Adamantina (FAI) realiza no próximo dia 23 de fevereiro, às 19h30, no Auditório Miguel Reale, uma palestra voltada à discussão da Reforma Tributária no Brasil. O evento, organizado pelas coordenações dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, tem como objetivo central esclarecer as mudanças estruturais no sistema tributário nacional e seus impactos na economia e na gestão empresarial. A atividade é destinada tanto ao corpo discente quanto a profissionais e interessados da comunidade externa.

O convidado para ministrar o tema é o Dr. José Mauro de Oliveira Junior, advogado tributarista e sócio na Jorge Gomes Advogados. Com sólida trajetória acadêmica, o palestrante é Mestre em Direito Tributário e Doutorando pela PUC-SP, além de atuar como Professor Assistente no Mestrado e na especialização do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários (IBET).

Segundo o Coordenador dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, Prof. Dr. Rogério Buchala, o evento destaca o compromisso da instituição com a atualização profissional. “A FAI cumpre seu papel social e acadêmico ao trazer para o debate um tema de tamanha relevância, que afeta diretamente o planejamento das empresas e a vida do contribuinte. É uma oportunidade ímpar para nossos alunos e para a comunidade regional entenderem as novas regras de um sistema em plena transição”, afirma Buchala.

Para o Prof. Me. Pablo Sandu, docente dos cursos organizadores, a palestra é essencial para a formação prática dos estudantes. “A Reforma Tributária exige um novo olhar técnico. Trazer um especialista desse gabarito permite que o acadêmico e o profissional de mercado alinhem teoria e prática, preparando-os para os desafios que a nova legislação impõe ao mercado de trabalho”, destaca.

Por Jéssica Nakadaira

.

.