Casal adamantinense participa de missão que atende ribeirinhos no Amazonas

Os rios da Amazônia têm sido caminho e cenário para uma experiência que une fé, cuidado e serviço. O pastor da Primeira Igreja Batista (PIB) de Adamantina, Alex Fabiano Alves da Cruz, e sua esposa, a psicóloga Maria da Guia dos Santos Moura Alves da Cruz, conhecida como Leninha, participam de uma viagem missionária do Projeto Amazônia – Missão Saúde 2026.

A iniciativa é da Junta de Missões Nacionais (JMN) da Convenção Batista Brasileira (CBB).

Ao lado de voluntários de igrejas batistas de diversas regiões do país, o casal embarcou, na última sexta-feira (6), no barco O Missionário que navega pelos rios Amazonas, Solimões e seus afluentes levando atendimentos médicos, odontológicos e apoio espiritual a comunidades ribeirinhas.

Casal adamatinense é voluntário em viagem missionária pelo Amazonas | Foto: Arquivo pessoal



A principal base de atuação neste ano é o município de Caapiranga (AM), localizado a pouco mais de 150 quilômetros de Manaus por via fluvial, além de comunidades do entorno.

Durante a missão, que segue até esta quarta-feira (11), o grupo enfrenta longas horas de navegação, calor e chuva intensos e a rotina simples das comunidades amazônicas, mas também coleciona encontros marcados pela hospitalidade e pela esperança.

O projeto tem como objetivo alcançar populações com acesso limitado a serviços médicos e odontológicos, aliando cuidado integral e a mensagem da bíblia.

Natural do estado do Rio de Janeiro, o pastor Alex está à frente da Primeira Igreja Batista de Adamantina há mais de 11 anos e destaca a importância de a igreja estar presente onde as necessidades são maiores não apenas com palavras, mas principalmente com ações. (Por: CBN)

Iniciativa é da Junta de Missões Nacionais (JMN) da Convenção Batista Brasileira (CBB) | Foto: Arquivo pessoal

