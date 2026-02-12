Congresso Técnico define sorteio de grupos da 18ª Copa FAI de Futsal de Adamantina

A Selar (Secretária Municipal de Esportes, Lazer e Recreação) da Prefeitura de Adamantina através do secretário de esportes Luiz Alexandre Hagui “Xandy do Chopp” e o diretor de esportes Luciano Netto, realizou na noite de terca-feira (10) no Anfiteatro da Biblioteca Municipal Fernando Paloni, o congresso técnico com os dirigentes de equipes que irão participar da 18ª edição da Copa Regional FAI de Futsal de Adamantina.
O prefeito de Adamantina, José Carlos Tiveron e representantes da FAI estiveram no evento, que contou com a presença de dirigentes de todas as equipes participantes.
DEZESSEIS EQUIPES
A competição contará com participação de 16 equipes de Adamantina e região.
Na pauta do congresso técnico foi discutido vários assuntos entre eles, o regulamento, forma de disputa, tabela, arbitragem, premiação e coordenação técnica da competição
As equipes foram divididas em quatro grupos com quatro equipes cada, onde se enfrentarão dentro de seus respectivos grupos classificando as duas melhores pontuadas para a próxima fase confira os Grupos.
GRUPO – A
-Parque Iguaçu
-Bastos E.C
-OMNITRIX/Café EC/Adamantina
-Fênix FC Adamantina
GRUPO – B
-Os Primos
-Adamantina City
-SE 4
-Mariápolis EC
GRUPO – C
-Hookan Valen/ Supermercado Godoy
-Os Quaiados FC
-Arsenal FC/ Adamantina
-Rangers Rovers/ Irma Lanches
GRUPO – D
-Morro Lucélia/ Panela Caipira
-Pedalada Futsal
-Inove Engenharia EC/ Zé Gordo Auto Peças
-Manchester /Salmourão
INÍCIO DA COMPETIÇÃO DIA 23 FEVEREIRO.
A competição da 18ª Copa Regional FAI de Futsal de Adamantina, terá o seu início no dia 23 (segunda-feira) com a realização de três jogos a partir das19h30, sendo um deles o jogo entre o atual campeão Parque Iguaçu FC/Adamantina e Bastos AC.
Por: Jair Kbça
.