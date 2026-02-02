Adamantina encerra 2025 com maior saldo de empregos dos últimos três anos

Adamantina terminou o ano de 2025 com o melhor saldo de empregos formais dos últimos três anos, conforme dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta quinta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. No acumulado dos 12 meses, o município registrou 576 postos de trabalho a mais, resultado de 5.162 admissões e 4.586 desligamentos.

Apesar do desempenho anual positivo, o mês de dezembro apresentou retração no mercado de trabalho local. No período, foram registradas 279 contratações contra 474 demissões, o que resultou em saldo negativo de 195 vagas. O setor de serviços liderou as perdas no mês, com saldo de -77, seguido pela indústria (-72), agropecuária (-48) e comércio (-11). A construção civil foi o único segmento com resultado positivo em dezembro, com saldo de 13 empregos.

No acumulado de 2025, o setor de serviços foi o principal responsável pelo crescimento do emprego formal em Adamantina, com saldo positivo de 349 vagas, seguido pela indústria (145) e agropecuária (78). Comércio e construção também fecharam o ano no azul, ainda que com números modestos, com saldo de 3 e 1 vaga, respectivamente. O resultado de 2025 supera os saldos registrados nos anos anteriores: 286 vagas em 2024 e 470 em 2023, ficando atrás de 2022, quando o município contabilizou saldo positivo de 653 empregos formais. Por IMPACTO NOTÍCIAS

