Prefeitura de Adamantina abre seleção de entidades para garantir serviços sociais e de saúde em 2026

A formalização de parceria, através de Termo de Colaboração, com Organizações da Sociedade Civil (OSC) será destinada a execução de atividades em regime de mútua cooperação com a administração pública, no exercício de 2026.

No chamamento público nº01 de 2026 destinado a prestação de serviços socioassistenciais destinado ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica, bem como de diferentes áreas destinadas à saúde, os interessados deverão entregar a documentação até 23 de fevereiro de 2026.

Por sua vez, no chamamento público nº 02 de 2026 destinado a áreas de Assistência Social e Saúde/Meio o prazo para entrega da documentação segue até 02 de março de 2026.



Os participantes deverão entregar todos os documentos elencados no edital junto ao Departamento de Convênios da Prefeitura do Município de Adamantina na Rua Osvaldo Cruz, 262 – 4° andar, Centro, não sendo aceitos documentos enviados por meio de correspondência.



Mais informações podem ser obtidas no edital que está disponível no site da Prefeitura.