Escola Fleurides celebra aprovações de estudantes no ensino superior via Provão Paulista

A Escola Estadual Fleurides Cavallini Menechino, de Adamantina, celebra mais uma importante conquista de seus alunos. A estudante Maria Laura Mendes Araújo foi aprovada pelo Provão Paulista para o curso de desenvolvimento de software multiplataforma da Fatec Marília, reforçando o desempenho consistente da instituição desde o início do programa, em 2023.

A aprovação confirma a trajetória de sucesso que vem sendo construída pela escola ao longo dos últimos anos, com alunos ingressando em instituições públicas de ensino superior do Estado de São Paulo. Em 2024, o destaque foi Luiza Jakalaits, aprovada na Fatec Adamantina. Já em 2025, os resultados positivos seguiram com Carolina Bonato, que garantiu vaga na Fatec Itapetininga, e Felipe Frederico Pereira, atualmente cursando ciência de dados na Fatec Adamantina.

Para a comunidade escolar, as aprovações sucessivas evidenciam o trabalho pedagógico desenvolvido. “Essas vitórias consecutivas reafirmam o compromisso da escola com o ensino de qualidade, que prepara seus alunos para a vida e para o ingresso no ensino superior”, destacou a direção da unidade.

O que é o Provão Paulista

O Provão Paulista é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que busca ampliar o acesso de estudantes da rede pública ao ensino superior gratuito. O programa avalia o desempenho dos alunos do ensino médio e utiliza os resultados como forma de ingresso em instituições públicas estaduais, como as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e universidades vinculadas ao sistema estadual.

Criado com o objetivo de democratizar o acesso e valorizar a trajetória escolar dos estudantes da rede pública, o Provão Paulista permite que os alunos concorram a vagas sem a necessidade de vestibulares tradicionais, considerando o desempenho ao longo da formação e estimulando a permanência e o engajamento dos estudantes na escola.

Na Escola Estadual Fleurides Cavallini Menechino, os resultados alcançados desde 2023 demonstram que a proposta vem se consolidando como uma importante porta de entrada para o ensino superior, abrindo caminhos para jovens que buscam formação técnica e acadêmica de qualidade.

Dedicação

Além dos resultados alcançados por estudantes da Escola Estadual Fleurides Cavallini Menechino, outros dois resultados alcançados por estudantes locais foram destacados pela imprensa, neste começo de ano.

O primeiro deles da estudante Isabela Maria Naomi Coelho Miyamura, da Escola Estadual Helen Keller, que conquistou uma vaga em um dos cursos mais concorridos do país: medicina, na Universidade de São Paulo (USP), campus de Ribeirão Preto, também pelo Provão Paulista.

Outro destaque é do estudante João Gabriel Motta, egresso da Etec Eudécio Luiz Vicente, aprovado em múltiplos vestibulares de instituições consideradas referência no país. O jovem escolheu cursar engenharia elétrica com ênfase em sistemas de energia e automação na USP, campus de São Carlos, uma das formações mais disputadas e respeitadas do Brasil.

