Acrea define datas da edição deste ano do “Haru Matsuri”, o 3º Festival de Primavera

O “Haru Matsuri” – 3º Festival da Primavera idealizado e organizado pela Acrea (Associação Cultural, Recreativa e Esportiva de Adamantina), que teve grande aceitação da população local e regional, sendo sucesso de público nas duas primeiras edições, já tem data para ocorrer em 2026: nos dias 17 e 18 de outubro (sábado e domingo). A informação foi revelada na entrevista concedida à TV Folha Regional pela presidente Noriko Onishi Saito na última segunda-feira (9).

“Já está programado. E com certeza o evento deste ano será bem maior e melhor do que os anteriores”, confirmou.

Para esta edição a Acrea já tem confirmada a parceria da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, segundo Noriko.

O “Haru Matsuri” – 3º Festival da Primavera surgiu em 2024 com a proposta de celebrar a cultura japonesa, com programação artística e cultural diversificada, com músicas e danças que destacam a história nipônica.

Também com por meio da oferta de comidas típicas japonesas, o evento busca proporcionar à comunidade a oportunidade de experimentar sabores tradicionais.

Além de tudo isso, deve ter atividades recreativas para as crianças, promovendo momentos de diversão e aprendizado sobre a cultura japonesa.

“Haru Matsuri” – Festival de Primavera simboliza o florescimento da estação e a renovação e se tornou um dos eventos mais aguardados do calendário cultural de Adamantina.

.