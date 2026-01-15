Vereador Prof. Daniel Fabri e deputado Ricardo França garantem R$ 200 mil para ampliar castrações e implantar microchipagem em Adamantina

Recurso viabilizado pelo deputado estadual Ricardo França fortalece a causa animal, acelera atendimentos e contribui para zerar fila de espera no município

O vereador Prof. Daniel Fabri anunciou uma importante conquista para a causa animal em Adamantina: a destinação de R$ 200 mil para a ampliação do programa municipal de castração de cães e gatos e para a implantação da microchipagem no município. O recurso foi viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Ricardo França (Podemos), reconhecido por sua atuação em defesa do bem-estar animal em todo o Estado de São Paulo.

Segundo o vereador, a verba chega em um momento estratégico, diante da alta demanda por castrações e da necessidade de fortalecer políticas públicas voltadas ao controle populacional e à proteção dos animais. “Hoje existe uma fila de espera que precisa ser enfrentada com seriedade. Esse recurso permitirá acelerar os procedimentos e avançar no compromisso de zerar essa fila em Adamantina”, destacou Fabri.

Além da ampliação das castrações, o investimento possibilitará a implantação do programa de microchipagem, ampliando os mecanismos de identificação e controle dos animais no município. A proposta é que os animais, especialmente aqueles destinados à adoção, já sejam entregues castrados e microchipados, garantindo maior controle, segurança e responsabilidade dos tutores.

“A microchipagem ajuda a combater o abandono, facilita a identificação e contribui para a organização de um banco de dados municipal”, explicou o vereador.

A emenda já consta no sistema da Prefeitura e, neste momento, aguarda o envio da documentação necessária por parte do Executivo para que o recurso seja oficialmente liberado à Secretaria responsável e os atendimentos possam ser ampliados.

Outro avanço importante destacado por Daniel Fabri é a articulação junto ao deputado Ricardo França para trazer a Adamantina um castramóvel de uma ONG que atua em diversas cidades do Estado de São Paulo. Segundo o vereador, o deputado assegurou apoio para incluir o município na agenda do projeto, com previsão de atendimentos entre março e abril, reforçando ainda mais as ações de cuidado e proteção animal.

“Esse é o resultado de trabalho, diálogo e parceria. A causa animal exige planejamento, ações concretas e recursos — e é isso que estamos garantindo para Adamantina, com o apoio fundamental do deputado Ricardo França”, concluiu Fabri.

