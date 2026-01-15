Prefeitura de Adamantina autoriza início de obra de pavimentação entre Jardim Brasil e Parque Itamaraty

A Prefeitura de Adamantina emitiu a ordem de serviço para que a empresa vencedora do processo licitatório dê início às obras de pavimentação asfáltica da via que interliga a rua Sergipe, no Jardim Brasil, à rua Saldanha Marino, no Parque Itamaraty. O trecho a ser beneficiado soma 1.659,75 metros quadrados e representa um importante avanço na infraestrutura urbana da região.

Apesar da liberação formal para o início dos trabalhos, a empresa responsável informou que a execução da obra está prevista para começar no mês de fevereiro. O contrato firmado entre o município e a empresa tem vigência de 24 meses, com início em janeiro de 2026 e término em janeiro de 2028, garantindo prazo suficiente para a conclusão dos serviços e eventuais adequações necessárias.

Antes da etapa de pavimentação, a Secretaria Municipal de Obras já realizou intervenções fundamentais no local, com a construção da rede de drenagem. Foram implantadas tubulações e galerias pluviais, medidas essenciais para assegurar o escoamento adequado das águas da chuva, aumentar a durabilidade do asfalto e prevenir problemas como alagamentos e erosões.

O investimento total da obra, que inclui serviços de drenagem, pavimentação asfáltica e construção de calçadas, é de aproximadamente R$ 670 mil. Desse montante, R$ 250 mil são provenientes de recursos estaduais, viabilizados por meio de emenda parlamentar do deputado Leonardo Siqueira (NOVO), enquanto cerca de R$ 420 mil correspondem a recursos próprios do município.

A pavimentação da via deve melhorar significativamente as condições de tráfego, a mobilidade urbana e a segurança de motoristas e pedestres, além de contribuir para a valorização dos bairros Jardim Brasil e Parque Itamaraty. A administração municipal destaca que a obra atende a uma demanda antiga dos moradores e reforça o compromisso da Prefeitura de Adamantina com investimentos em infraestrutura e qualidade de vida para a população.

Jornalista Natacha Dominato

