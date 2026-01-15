Vacina contra dengue está disponível a partir desta segunda-feira (19) em todas as unidades básicas de saúde de Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, dará início nesta segunda-feira (19), a aplicação do imunizante contra dengue. No entanto, a dose é destinada somente para a população de 10 a 14 anos. A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, dará início nesta segunda-feira (19), a aplicação do imunizante contra dengue. No entanto, a dose é destinada somente para a população de 10 a 14 anos.

Todas as unidades de saúde do município farão a aplicação da vacina no público-alvo das 8h às 16h. O esquema vacinal é de duas doses, com intervalo de três meses entre as doses.

O objetivo da imunização, conforme a Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, é a redução das hospitalizações e óbitos decorrentes das infecções pelos vírus da dengue na população-alvo para a vacinação.