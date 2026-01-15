Prof. Dr. Bruno Ambrósio da Rocha assume Pró-Reitoria de Extensão da FAI

No último dia 14, o professor concursado Bruno Ambrósio da Rocha foi nomeado para o cargo de Pró-Reitor de Extensão do Centro Universitário de Adamantina – FAI. A nomeação marca o início de um novo ciclo para o setor responsável por conectar a produção acadêmica à sociedade.

Ao assumir o cargo, o novo pró-reitor destacou que a prioridade para o ano letivo de 2026 é ampliar a presença ativa dos estudantes no dia a dia da população. De acordo com o Prof. Dr. Bruno Ambrósio, a extensão deve ser vista como o conceito de “extramuros”, levando o conhecimento técnico para fora dos portões do centro universitário.

“Aquilo que o aluno aprende em uma sala de aula, dentro das clínicas-escola, ele vai desempenhar na comunidade. O que a gente espera é que o aluno esteja mais ativo, contribuindo com o desenvolvimento social, econômico e de saúde do próprio município de Adamantina”, afirma o professor.

Para o gestor, o objetivo é tornar os benefícios gerados pelo Centro Universitário de Adamantina mais evidentes para a população, aplicando a responsabilidade científica e crítica desenvolvida nos cursos em soluções práticas para a cidade.

Vindo de uma trajetória na docência e na coordenação do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética, o novo pró-reitor pretende utilizar sua experiência em sala de aula para criar uma simbiose entre o ensino e a extensão.

“Trago uma visão complementar do ensino. A responsabilidade agora é tornar a extensão cada vez mais entrelaçada com todas as etapas do processo de ensino-aprendizagem do aluno”, pontua o novo pró-reitor.

Perfil Acadêmico

A nomeação de Bruno Ambrósio reforça o papel do Centro Universitário de Adamantina – FAI na formação de seus próprios quadros. O docente é ex-aluno da instituição, onde graduou-se em Farmácia Generalista (2007-2010).

Sua qualificação acadêmica inclui Mestrado (2012-2014) e Doutorado (2014-2017) em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Estadual de Maringá (UEM).

Por Gustavo Amaral – MTB: 0097737/SP

