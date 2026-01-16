Orquestra de Viola Caipira se apresenta na Estação Recreio e Domingo no Parque terá show com Estilo Atrevido a noite

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, segue promovendo uma programação especial dentro da agenda cultural do mês de janeiro. Neste domingo (18), os moradores e visitantes poderão prestigiar duas atrações musicais gratuitas em diferentes pontos da cidade.

A partir das 9h, a Estação Recreio será palco da apresentação da Orquestra de Viola Caipira, que promete emocionar o público com um repertório repleto de clássicos da música sertaneja raiz. O grupo é formado por 25 integrantes, entre violeiros, cantores, músicos de percussão, violão e contrabaixo, reunindo diferentes gerações em uma celebração da cultura caipira.

A apresentação valoriza a tradição musical do interior paulista, resgatando canções que fazem parte da história e da identidade cultural brasileira, além de proporcionar um momento de lazer e convivência para toda a família.

Já no período da noite, a partir das 19h, o Parque dos Pioneiros recebe mais uma edição do projeto Domingo no Parque, iniciativa que tem como objetivo levar entretenimento, cultura e música ao ar livre para a população. Nesta edição, quem sobe ao palco é o grupo musical Estilo Atrevido, que promete animar o público com um repertório variado.

Toda a programação é aberta ao público e gratuita. A Prefeitura convida a população a prestigiar, participar e aproveitar as atrações culturais preparadas para o domingo.