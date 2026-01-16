Prefeitura de Adamantina dará início a recontagem para concessão dos adicionais por tempo de serviço e sexta parte para os funcionários

A Prefeitura de Adamantina informa que dará início a recontagem para concessão dos adicionais por tempo de serviço e sexta parte para os funcionários.
A medida foi tomada após a edição da Lei Complementar nº 226/2026, que revogou a inciso IX do caput do artigo 8º, da Lei Complementar nº 173/2020, autorizando a contagem do tempo no período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, anteriormente interrompido por força da calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19.
Diante desse novo cenário normativo, a Secretaria de Administração, por meio do Departamento de Recursos Humanos, adotará as medidas necessárias para a revisão do cômputo do tempo de serviço interrompido.
Tão logo a revisão seja concluída e haja definições consolidadas, a Administração Municipal dará ampla transparência às informações, mantendo os servidores devidamente informados.
Jornalista Natacha Dominato
.