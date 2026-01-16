Prefeitura de Adamantina dará início a recontagem para concessão dos adicionais por tempo de serviço e sexta parte para os funcionários

Diante desse novo cenário normativo, a Secretaria de Administração, por meio do Departamento de Recursos Humanos, adotará as medidas necessárias para a revisão do cômputo do tempo de serviço interrompido.

Tão logo a revisão seja concluída e haja definições consolidadas, a Administração Municipal dará ampla transparência às informações, mantendo os servidores devidamente informados.