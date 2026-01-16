Jogos decisivos e final do 27º Torneio da Vila Freitas ocorrem neste domingo

A 27ª edição do Torneio de Futebol Médio da Vila Freitas terá seu campeão definido na manhã do próximo domingo (18), entre as 8 equipes de Adamantina e região classificadas nas oitavas para disputar as fases de mata-mata até chegar na grande final.

A tabela traz quatro jogos quartas de final, a partir das 8h30 com 15 minutos de tolerância: 1º jogo – Arsenal/Supermercado Godoy x Moto Taxi Prime/Parque Iguaçu/Adega e Conveniência Prime; 2º jogo – Resenha E.C/Professor Hélio/Super Godoy/Med Imagens/Iencar Encanador/Barbearia WL/Casa das Ferramentas/Robledo Design x Jamil/Laboratório AdamantinaAlf Lanche/Zé Valente/Tech+Motores de Portão/ZF Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho/Chaveiro Trava Forte/Calhas Nossa Senhora das Graças; 3º jogo – Hookah Valen/Chicão Frutas/Godoy x Morro/Panela Caipira/Madeireira Machado; 4º jogo – Eletro Lis/Retribuir x Adamantina City/Wilian Boy CHG engenharia/JW Conveniência/Paulinho Eletricista/Barbearia João Brondino/DJ Cell/HB Auto Peças.

Um dos mais bem organizados e mais competitivos torneios da Cidade Joia dará troféus aos três melhores colocados (1º, 2º e 3º) e premiação extra em dinheiro até o 4º, além de troféu para artilheiro e goleiro menos vazado.

Os jogos ocorrem no excelente campo do bairro, com completa estrutura e serviço de bar (bebidas e espetinhos).

A tradicional competição é organizada pela Diretoria de Esportes da Associação de Moradores, que convida esportistas e a população a participarem e assistir os grandes jogos.

Ricardo Bispo – Foto: Rita Nery

.