Prefeitura de Adamantina executa diferentes ações de manutenção e melhoria na infraestrutura na zona rural

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) está executando serviços de manutenção e melhoria na zona rural. O objetivo é garantir condições de tráfego e segurança ao produtor rural.

As equipes de poda estão atuando no livramento de galhos e vegetação que interferem no tráfego e dificultam a atuação da motoniveladora durante a manutenção das estradas rurais. Essa iniciativa assegura maior eficiência nos serviços de patrolamento e conservação das vias.

Além disso, a limpeza das entradas de água ao longo das estradas também estão em execução, pois a medida visa garantir o correto escoamento das águas pluviais bem como para prevenir o aparecimento de erosões e, ainda, limpeza e desobstrução dos tubos de escoamento, pois tal iniciativa visa garantir a durabilidade e evitar danos à infraestrutura rural.

Outra ação também voltada às estradas rurais é a aplicação de materiais triturados provenientes da construção civil, uma prática sustentável que contribui para a melhoria da trafegabilidade, redução de custos e reaproveitamento de resíduos.

Jornalista Natacha Dominato

.