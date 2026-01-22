Adamantina fará parte do programa Pontos MIS em 2026

Os “Pontos MIS” são espaços culturais espalhados por diferentes municípios paulistas que oferecem programação gratuita de filmes, documentários, curtas-metragens, e outras produções audiovisuais.

Esses locais geralmente são bibliotecas, centros culturais, cinemas comunitários, entre outros.

O projeto tem como objetivo principal levar a cultura cinematográfica para além dos grandes centros urbanos, alcançando regiões mais afastadas e proporcionando acesso gratuito à produção audiovisual nacional e internacional, além de promover a formação cultural de gestores e agentes municipais de Cultura.

Durante o mês, Adamantina já recebeu a exibição dos filmes Garoto Cósmico, O Menino e o Mundo e Passo de Tartaruga. Fechando janeiro, no dia 27 de janeiro a partir das 14h no anfiteatro Fernando Paloni haverá mais uma exibição. Desta vez, é a animação Minhocas.