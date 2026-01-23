Adamantina ganha nova empresa, a ZERBINI TURISMO

A Zerbini Turismo é a mais nova empresa do setor de transporte a iniciar atividades em Adamantina, passando a oferecer transporte escolar no município e serviços de fretamento e viagens para toda a região. Sob a coordenação do empresário Wellington Zerbini, a empresa já está formando turmas para o atendimento com o início do ano letivo.

No transporte escolar, a Zerbini Turismo atende todas as escolas de Adamantina, desde a educação infantil até faculdades, com cobertura em todos os bairros e nos períodos da manhã, tarde e noite. O serviço é realizado com van moderna, equipada com ar-condicionado, assentos adequados para crianças e todos os itens exigidos pela legislação, garantindo conforto e segurança aos alunos.

A empresa conta com motorista habilitado e capacitado, além de monitor de transporte escolar, que acompanha os estudantes durante todo o trajeto, auxiliando no embarque e desembarque. Como diferencial, o veículo dispõe ainda de internet via satélite Starlink, monitor de vídeo, som ambiente e frigobar.

Além do transporte escolar, a Zerbini Turismo atua com fretamentos, excursões e viagens para famílias, grupos, empresas e igrejas, atendendo eventos, shows e deslocamentos de curta ou longa distância em toda a região.

Informações e orçamentos podem ser obtidos pelos telefones/WhatsApp (18) 99807-6600 (Wellington) e (18) 99749-3438 (Aline).

Por Folha Regional Adamantina – Foto: Siga Mais

.