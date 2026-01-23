Passarela do viaduto da Joaquim Nabuco é liberada para travessia de pedestres

A passarela integrada ao viaduto da Rua Joaquim Nabuco, em Adamantina, foi liberada para a travessia de pedestres após permanecer interditada por mais de 340 dias. A estrutura, localizada à direita no sentido centro–bairro, voltou a ser utilizada pela população a partir desta quinta-feira (ontem), sem que houvesse comunicação oficial prévia da Prefeitura sobre a liberação.

Apesar da ausência de anúncio formal, o local já não apresenta qualquer tipo de barreira física ou sinalização restritiva, o que permitiu a retomada espontânea da circulação de pedestres. Desde a manhã de quinta-feira, moradores e transeuntes passaram a utilizar normalmente a passarela.

A interdição teve início em 12 de fevereiro do ano passado, quando as placas de concreto que compunham o piso da passarela foram removidas para a realização de manutenção. No entanto, o serviço acabou sendo interrompido antes da conclusão, deixando a estrutura sem condições de uso.

O desfecho ocorreu somente no final de 2025. A etapa decisiva da intervenção foi a concretagem do novo piso, realizada no dia 23 de dezembro. O sistema adotado utilizou vigotas de concreto protendido, blocos de EPS (isopor) e tela soldada de aço, todos instalados sobre a estrutura metálica já existente.

Após a concretagem, a passarela permaneceu fechada para o período de secagem e cura do concreto, conforme determinam as normas técnicas de engenharia e segurança. Somente após a conclusão dessa etapa a estrutura foi considerada apta para o uso público.

Além da recuperação do piso, a passarela recebeu nova pintura na estrutura metálica, conferindo melhores condições visuais e de conservação. O viaduto também passou por melhorias complementares, incluindo nova sinalização viária e a instalação de iluminação em LED.

O passeio público no seguimento da passarela foi adaptado com a implantação de rampas de acessibilidade, visando garantir melhores condições de uso para pessoas com mobilidade reduzida.

De acordo com a Prefeitura de Adamantina, uma intervenção semelhante deverá ser realizada na segunda passarela localizada na outra lateral do viaduto. Ainda não há, porém, data definida para o início das obras.

Com a reabertura da passarela da Rua Joaquim Nabuco, encerra-se um período prolongado de interdição que impactou diretamente a mobilidade urbana no local, devolvendo à população uma importante ligação para o deslocamento seguro de pedestres.

