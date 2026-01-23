Onça mata nove carneiros em escola técnica rural de Adamantina

Nove carneiros utilizados em atividades práticas da Escola Técnica Engenheiro Herval Bellusci, em Adamantina, foram encontrados mortos na manhã desta sexta-feira (23). A suspeita é de que os animais tenham sido atacados por uma onça durante a madrugada. Os corpos apresentavam ferimentos compatíveis com a ação de um animal silvestre.

A unidade de ensino está situada na zona rural do município, nas proximidades do bairro Boa Vista. Conforme informações apuradas junto à direção da escola, o caseiro da propriedade percebeu movimentações e ruídos vindos do local onde o rebanho fica alojado durante a noite. Ao verificar a situação, ele se deparou com o animal ainda na área.

A instituição informou que adota medidas preventivas para proteção dos carneiros, como o recolhimento noturno do rebanho e a instalação de barreiras físicas. Mesmo assim, o felino conseguiu acessar o espaço e atacar os animais.



Os carneiros fazem parte das atividades pedagógicas desenvolvidas pela escola, que utiliza o rebanho no processo de formação técnica dos estudantes. A unidade também conta com equipes responsáveis pela segurança patrimonial e pelo controle de acesso, visando garantir a integridade de servidores e alunos.

O caso gerou apreensão entre membros da comunidade escolar e moradores da região, reacendendo o debate sobre a convivência entre áreas rurais, fragmentos de mata e propriedades habitadas. Entre as alternativas estudadas está a adoção de medidas legais para a captura do animal, respeitando rigorosamente as normas ambientais, com posterior destinação a uma área de preservação distante de zonas urbanizadas.

A escola ressaltou que qualquer ação deverá ser conduzida em conjunto com os órgãos ambientais competentes e em conformidade com a legislação vigente. (Por: Redação – Foto: Siga Mais)



