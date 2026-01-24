Aulas na rede municipal de educação retornam na próxima segunda-feira

As escolas e os alunos da rede municipal de educação voltam à rotina na próxima segunda-feira (26) para o início do ano letivo de 2026, desde as creches até o Ensino Fundamental I. E a secretária Beth Meirelles, em entrevista à Rádio Life FM, falou sobre as expectativas e inovações previstas para este ano, principalmente relacionado ao Ensino em Tempo Integral.

“Todas as vezes é uma expectativa enorme. Acreditamos que será um ano bem movimentado, com projetos a serem desenvolvidos e todos os professores e demais funcionários engajados”, declarou.

Nesta semana ocorre o Planejamento 2026 com as equipes de todas as escolas do município.

Com relação aos projetos e metas do ano, Beth fez destacou a implantação do ensino em tempo integral como uma realidade. “Implementaremos algumas mudanças no segundo turno (tarde) visando a melhoria da vida das crianças, fazendo com que tenha significado real para elas. Também melhorando a infraestrutura das escolas. Inclusive, as obras de ampliação que estavam em execução serão entregues e utilizadas a partir deste mês (janeiro). Isso possibilitará que recebamos mais alunos nas unidades. Afinal, a Educação, como tudo, tem vivido uma época de grandes mudanças”.

O novo modelo será aplicado nas oito creches municipais, além da Casa do Garoto, no CEMA IV, nas escolas de ensino fundamental Teruyo Kikuta e Eurico leite de Moraes.

A secretária antecipou que no contraturno haverá aulas de Português e matemática e incluiremos projetos de Convivência Diária – no estilo do Projeto de Vida realizado pelo Ensino Estadual –, também projetos de Tecnologia e Inovação – parceria com o CIEBP na arte de Robótica –, além de Educação Financeira em parceria com o Sicoob, bem como o ‘Brincar e Movimentar’ coltado ao 1º e 2º ano para tentar tirar as crianças das telas com brincadeiras que tradicionais, e a partir do 3º, 4º e 5º estamos buscando uma parceria com a FAI e a Secretaria Municipal de Esportes para levar os alunos no Campus II e utilizar a estrutura esportiva com o acompanhamento de monitores.

“Tudo isso para fazer de fato que a crianças aprenda e tenha esses momentos para desenvolvê-la na parte socioemocional trazendo-a para a realidade do dia-a-dia”, completou Beth na entrevista à Life.

