REDE SETE amplia estrutura e prepara nova unidade em Adamantina

A Rede Sete Supermercados de Adamantina segue investindo em novas obras e ações voltadas à expansão física e logística da empresa.

Neste mês de janeiro, a rede deu início a uma nova fase de ampliação da área destinada ao armazenamento e às câmaras refrigeradas. A construção ocorre em um terreno anexo à unidade atual, permitindo conexão direta com o espaço já em funcionamento. A intervenção já provoca mudanças visíveis no entorno, com a movimentação de equipes, máquinas e equipamentos de grande porte.

O novo galpão contará com aproximadamente 504 metros quadrados e terá pé-direito de 12 metros, possibilitando estocagem vertical e utilização de empilhadeiras, o que deve otimizar a organização interna e agilizar os processos de abastecimento.



SEGUNDA LOJA AVANÇA PARA FASE DE OBRAS

Além da ampliação da estrutura existente, a Rede Sete também avança no projeto de implantação da segunda unidade no município. O empreendimento está previsto para uma área estratégica, próxima à rotatória de acesso a Lucélia e Mariápolis. O local já recebeu serviços de terraplenagem e instalação inicial de sistemas de drenagem.

O projeto havia sido anunciado anteriormente, mas passou por ajustes no cronograma em razão do período da pandemia. Com a retomada do planejamento, a previsão é de que a montagem da estrutura pré-moldada tenha início em março, com conclusão estimada para abril.

A nova loja deve ampliar o alcance comercial da rede, fortalecer a economia local e atrair consumidores de cidades da região.