Padre Quinzinho relembra desafios e destaca avanços com a instalação da Paróquia São Francisco

Após sete anos na coordenação – antes Capela, depois, Pró-Paróquia e desde 2019 – Paróquia São Francisco de Assis, localizada no Jardim Adamantina, o padre Paulo Joaquim de Souza, o Quinzinho, tem uma nova missão: assumir a Paróquia Senhor Bom Jesus, de Arco Iris. Por isso, como uma despedida da comunidade, ele foi o primeiro convidado do ano a participar do programa Entrevista da Semana na TV Folha Regional.

Sobre a mudança de igreja, o sacerdote explicou que faz parte do cronograma anual, oficializado em outubro de 2025, pelo bispo Dom Luiz Antônio Cipolini. “Essas transferências são previstas no Direito Canônico e foi uma escolha da nossa Diocese de Marília fazê-las a cada seis anos. Então, quando chegamos a uma Paróquia já sabemos que temos esse período de permanência. Então, embora criemos laços afetivos com a comunidade, acolhemos isso como parte da nossa missão e também como um pedido da Igreja”.

Ao avaliar sua atuação à frente da São Francisco, Quinzinho destacou três pontos os principais desafios enfrentados na transformação à Paróquia: 1 – criar a estrutura para que a Paróquia pudesse ser instalada e se sustentar sozinha, “assim fomos organi-zando os grupos e pastorais com as lideranças, depois, constituímos o Conselho Paro-quial e o Conselho Econômico, bem como dando formações para a Pastoral Litúrgica e a Catequese;” 2 – Fortalecer as lideranças, dar a identidade de um corpo que chama-mos de comunidade, dar um rosto mais parecido com nosso padroeiro São Francisco de Assis; 3 – A pandemia, “devido aos poucos recursos e pouca participação, mas sobrevivemos.”

A última celebração do padre será no dia 31 de janeiro (sábado). E a posse oficial em Arco Iris ocorre dia 8 de fevereiro, na missa das 9h30.

“Fui muito bem acolhido! Por isso vou sair de Adamantina com uma dívida de gratidão muito grande com as pessoas, porque tive grande colaboração em tudo o que fizemos na Paróquia Muito obrigado a todos que me ajudaram a realizar tudo aquilo que foi feito. E São João diz no Evangelho: Quem perseverar até o fim será salvo. Então, peço que continuem perseverando, acolham bem o padre José Ferreira e sigam trabalhando com fé para o crescimento da comunidade”, enfatizou.

