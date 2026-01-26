Centro Integrado de Especialidades em Saúde no antigo Postão será inaugurado dia 2 de fevereiro

As obras de adequação do prédio foram finalizadas. E já estão chegando os móveis

De acordo com informação confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde ao Jornal Folha Regional na última quarta-feira (21), está definida a data de inauguração do CIES (Centro Integrado de Especialidades em Saúde), que funcionará no antigo Postão anexo ao Pronto Socorro da Santa Casa de Adamantina.

O novo espaço de atendimento à população está sendo viabilizado pela parceria entre Prefeitura do Município por meio da Secretaria de Saúde, FAI (Centro Universitário de Adamantina) e Santa Casa.

As melhorias no prédio começaram em agosto de 2023, ainda na gestão anterior, com o projeto de formar uma estrutura física para abrigar 15 especialidades médicas, co-mo uma espécie de ambulatório da Santa Casa.

“As obras foram finalizadas. Agora estão chegando os móveis. A inauguração está marcada para o dia 2 de fevereiro”, disse a secretária de saúde Cris Jacomasso.

No CIES serão ofertadas especialidades, como clínica médica, cardiologia clínica, gastroenterologia, pneumologia, pediatria, endocrinologia, neurologia, geriatria, nefrologia, vascular, urologia, ginecologia, ortopedia, otorrinolaringologista e psicologia. Existe ainda uma demandas reprimida no município com relação ao atendimento de psicologia e foi solicitado que estruturássemos também esse serviço à população. Com certeza o Centro Integrado será um ganho para Adamantina e aos alunos de Medicina da FAI porque se tornará um campo de prática para eles”, destacou o diretor administrativo da Santa Casa, Renato Sobral.

O CIES consolidará ainda mais Adamantina como referência regional em Saúde. Segundo a Administração José Tiveron, trata-se de uma iniciativa estruturante, destinada a qualificar e transformar de maneira significativa o atendimento prestado à população do município.

