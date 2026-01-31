Close Menu
Missa de despedida do padre Quinzinho será celebrada na noite deste sábado na Paróquia São Francisco

01

Depois de sete anos como pároco da Paróquia São Francisco de Assis, localizada no Jardim Adamantina, o padre Paulo Joaquim de Souza, o Quinzinho, de 62 anos, de se despedirá da comunidade na noite deste sábado (31), às 19h, com uma missa especial que marcará a sua última celebração.

“Fui muito bem acolhido! Por isso vou sair de Adamantina com uma dívida de gratidão muito grande com as pessoas, porque tive grande colaboração em tudo o que fizemos na Paróquia Muito obrigado a todos que me ajudaram a realizar tudo aquilo que foi feito. E São João diz no Evangelho: Quem perseverar até o fim será salvo. Então, peço que continuem perseverando, acolham bem o padre José Ferreira e sigam trabalhando com fé para o crescimento da comunidade”, disse o sacerdote em recente entrevista na TV Folha Regional.

Quinzinho seguirá uma nova missão a frente da Paróquia Senhor Bom Jesus, de Arco Iris. A posse oficial ocorre dia 8 de fevereiro, na missa das 9h30.

Para o seu lugar, a Diocese de Marília designou o padre José Ferreira Domingos, de 57 anos.

 

