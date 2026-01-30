Acidente na BR-163 deixa dois feridos; veículo pega fogo e outro tomba em MS

Um grave acidente envolvendo dois veículos deixou dois homens feridos na manhã desta sexta-feira (230), no km 256 da BR-163, em Dourados (MS). A ocorrência foi registrada por volta das 6h40, no sentido norte da rodovia.
De acordo com a concessionária Motiva Pantanal, um dos carros pegou fogo após a colisão, enquanto o outro capotou. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o incêndio no veículo em chamas. Quando as equipes chegaram, o fogo já havia se espalhado pelo automóvel, que ficou completamente destruído.
As duas vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e encaminhadas para hospitais da cidade. Um dos feridos, em estado grave, foi levado para o Hospital da Vida e o outro para o Hospital Evangélico. Uma das vítimas ficou encarcerada, sendo retirada do veículo com apoio das equipes de resgate.