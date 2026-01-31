Câmara inicia segundo ano do mandato com sessão ordinária na próxima segunda-feira

O período de recesso previsto no calendário legislativo entre dezembro e janeiro terminou nesta sexta-feira (30) na Câmara Municipal. Com isso os nove vereadores adamantinenses retomarão as sessões ordinárias e demais atividades em plenário.

O primeiro encontro ordinário deste segundo ano do mandato 2025/2028 está marcado já para a próxima segunda-feira (2), a partir das 19h.

Neste reinício das sessões os legisladores apresentarão requerimentos, indicações e moções, além de receberem, analisarem e possivelmente votarem projetos encaminhados pelo Poder Executivo. Também continuarão exercendo suas atividades diárias e, caso haja a necessidade, podem ser convocados para sessões extraordinárias.

A Câmara de Adamantina entrou em período de recesso de final/início de ano na segunda quinzena de dezembro, a partir de quando foram suspensas as sessões ordinárias.

Apesar da interrupção nos trabalhos em plenário, o expediente normal da Casa de Leis não foi paralisado e o funcionamento ficou mantido de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Por Folha Regional Adamantina

.