Caio Vasques assume a Diretoria de Comunicação da Prefeitura criada pela Administração Tiveron

A partir de fevereiro a Administração José Tiveron passa a contar com um responsável pela recém-criada Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Adamantina: o jornalista Caio Vasques, 59 anos, que assume já na próxima segunda-feira (2). O nome e a informação foram confirmados ao Jornal Folha Regional pelo secretário de gabinete Wilson Alcântara.

Nascido em Adamantina e formado pela UEL (Universidade Estadual de Londrina), Caio tem familiares que ainda residem na cidade, a exemplo da irmã Izabel Vasques. Ele é também irmão do ex-professor e ex-coordenador do curso de Comunicação Social da FAI, Nuno Paranhos Vasques.

Em contato com a reportagem do FR na última quarta-feira, revelou que sua experiência profissional é alicerçada em trabalhos nas TVs dos estados de Paraná, Mato Grosso e São Paulo, já passou por emissoras afiliadas do SBT, Globo, Band e Cultura.

No post feito nesta semana nos seus perfis do Instagram e Facebook, Caio se despede da empresa na qual trabalhava em Cascavel/PR e ‘anunciou’ a volta para a Cidade Joia. “Encerrando meu ciclo no Grupo Catve, agradeço aos gestores, aos colegas de trabalho, a oportunidade… sigo para um novo ciclo de volta a minha cidade Natal.. Adamantina SP até breve”.

A Diretoria de Comunicação foi criada pela Administração Tiveron no final do ano passado, com a aprovação na Câmara Municipal do Projeto de Lei Complementar nº 014/2025, que autorizou uma reestruturação administrativa na Prefeitura de Adamantina.

Por Folha Regional Adamantina

