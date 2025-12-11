Prefeito José Tiveron envia à Câmara projeto que prevê abono natalino de R$ 300 aos servidores municipais

A Prefeitura de Adamantina, encaminhou à Câmara Municipal, no último dia 5, o projeto de lei que prevê o pagamento de um abono natalino de R$ 300 para todos os servidores municipais da administração direta, incluindo aposentados e pensionistas. O anúncio foi feito pelo prefeito José Carlos Martins Tiveron em vídeo nas redes sociais.

Se aprovado pelos vereadores, o valor será creditado em parcela única até 29 de dezembro de 2025, por meio do vale-alimentação.

No vídeo o prefeito José Tiveron ressalta que esse abono de R$ 300 caso seja aprovado, se somará aos R$ 300 já pagos em fevereiro, totalizando desta forma o valor R$ 600 de benefícios extraordinários aos servidores neste ano.

Na mensagem encaminhada ao Legislativo, o prefeito destaca que o abono representa reconhecimento ao empenho dos servidores e reforça o compromisso com a valorização do serviço público. A proposta também aponta impacto econômico positivo, especialmente no comércio local, como supermercados, açougues e mercearias.

“A situação financeira do município permite conceder esse abono especial”, afirma o documento. O projeto solicita ainda que a votação ocorra em caráter de urgência.

Pelo texto, o abono será pago a todos os servidores ativos, inativos e pensionistas, exceto aqueles em licença sem remuneração. O valor não será incorporado aos vencimentos ou proventos e não servirá de base para outros cálculos de benefícios.

O projeto está em análise das comissões permanentes e votação em plenário na Câmara Municipal de Adamantina. Caso aprovado, será sancionado pelo prefeito e passará a valer na data de sua publicação.

