Polícia Militar prende homem com crack e mais de R$ 800 em Adamantina

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de praticar o tráfico de drogas em uma residência no Jardim Brasil, em Adamantina, na noite de quarta-feira (10).

Segundo a PM, a ação ocorreu após denúncia de que o local era usado para venda e consumo de entorpecentes.

No endereço, policiais encontraram usuários que confirmaram ter adquirido e consumido crack no imóvel. O Canil foi acionado e, durante as buscas, uma nova informação indicou que um morador vizinho estaria guardando drogas. Ele autorizou a entrada da equipe e, ao perceber o início da varredura, admitiu que havia entorpecente escondido, conforme registro policial.



Ainda segundo a polícia, uma mochila contendo cerca de 68 gramas de crack foi localizada atrás do guarda-roupas, além de R$ 847, uma balança de precisão e um celular.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado ao Plantão Policial, onde permaneceu detido à disposição da Justiça. (Por: Redação)

