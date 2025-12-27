Mulher morre e filha, neta e genro ficam feridos após carro capotar

Uma mulher de 55 anos morreu após o carro em que ela estava como passageira capotar na Estrada Vicinal Arlindo Vicentini, em Altinópolis (SP), na tarde desta sexta-feira (26). A filha dela, de 19 anos, a neta, de 4, e o genro, de 32 e que dirigia o veículo, ficaram feridos e foram socorridos.
A família é de Ribeirão Preto (SP) e viajava para Santo Antônio da Alegria (SP) quando, em um trecho de curva e declive, o motorista perdeu o controle da direção, e o carro capotou, informou a Polícia Militar.
A mulher de 55 anos, que estava no banco traseiro, morreu no local. Até a última atualização desta reportagem, o nome dela não havia sido divulgado.
Já os demais foram resgatados por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo apuração da EPTV, afiliada da TV Globo, eles não correm risco de morte.
As causas do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Civil, com auxílio da perícia.
Por Kaíque Castro, EPTV – Foto: Kaíque Castro/EPTV