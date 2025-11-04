Representante da RUMO vistoria local de construção de passarela para ciclovia até Lucélia

Enquanto aguardava resolução de tratativas com a RUMO e a Vivo para prosseguir a construção da ciclovia na margem da Vicinal Moysés Justino da Silva, entre o Jardim Bela Vista em Adamantina e a divisa de Lucélia, o prefeito José Tiveron recebeu nesta semana a visita de Marcelo Rodrigues, coordenador de Relações Governamentais da Rumo para uma avaliação no local.

No projeto consta a instalação de uma passarela para ciclistas próxima ao viaduto sobre a via férrea.

“Nosso objetivo é garantir que o projeto fique adequada e seguro. O Marcelo também está acompanhando de perto o processo de reativação do ramal ferroviário em Adamantina, um projeto importante que trará novas oportunidades de desenvolvimento e integração regional”, escreveu o chefe do executivo em postagem feita nas redes sociais.

A construção é de responsabilidade da empresa Consórcio Alta Noroeste, vencedora do processo licitatório aberto pela Prefeitura. O contrato assinado prevê o pagamento de R$ 960 mil para a empreiteira, que apresentou a menor proposta. E o prazo previsto para execução e entrega da obra é de oito meses.

“Seguimos à risca as regulamentações, o que é muito importante para que esse projeto seja viável e traga segurança aos usuários”, reforçou o representante da Rumo.

Após ser concluída, a futura ciclovia terá 2.208,00 metros quadrados.

Cerca de 15 dias atrás a Secretaria Municipal de Planejamento informou ao Folha Regional que “o município aguardava a resolução das tratativas com a empresa RUMO sobre o projeto da passarela sobre os trilhos e com a Vivo para realocação dos postes de fibra ótica que estão na faixa de domínio” para as obras terem continuidade.

Por Folha Regional Adamantina

