DROGA RAIA inaugura segunda unidade em Adamantina

A rede Droga Raia, uma das maiores do país no segmento farmacêutico, ampliou sua presença em Adamantina e agora conta com duas unidades na cidade. Além da tradicional loja localizada no cruzamento das avenidas Rio Branco e Santo Antônio, a empresa inaugurou um novo endereço na rua Capitão José Antônio de Oliveira, próximo ao Supermercado Real.

Com a nova filial, a Droga Raia passa a oferecer mais comodidade e praticidade aos moradores de Adamantina e região. O novo ponto conta com estrutura moderna, ambiente amplo e estacionamento próprio, pensado para garantir mais conforto e agilidade no atendimento.

Os clientes encontrarão na nova unidade o mesmo padrão de qualidade, com atendimento personalizado, ampla variedade de medicamentos, perfumaria, produtos de higiene, saúde e bem-estar, além dos serviços já conhecidos da rede.

Com a expansão, a Droga Raia demonstra sua confiança em Adamantina, fortalecendo sua atuação e oferecendo mais uma opção de atendimento rápido, acessível e de qualidade para a população.